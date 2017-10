ISIS ahora utilizó a Cristiano Ronaldo para amenazar el Mundial de Rusia 2018

La organización pro yihadista ISIS volvió a amenazar con atacar el mundial de Rusia 2018, por tercera vez en una semana, y en esta ocasión utilizó una imagen del portugués de Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Primero fue Neymar quien protagonizó un afiche del grupo islámico y luego Lionel Messi, mientras este lunes fue divulgada una imagen del luso, acompañada de un texto amenazante.

"Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Así que, solo espera. Nosotros estamos esperando", indica el misterioso afiche.

Además de Messi y Neymar, Isis también usó al seleccionador francés Didier Deschamps.

