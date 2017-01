Rafael Nadal y su participación en Australia: "Si estoy aquí es porque creo"

El ex número uno de la ATP Rafael Nadal definió su estado físico y de ánimo a pocas horas de su participación en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, con una categórica frase: "Si estoy aquí es porque creo".

"Si no me viera a mi mismo y creyera que no puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo significa luchar por las cosas que he luchado durante los últimos diez años, estaría probablemente jugando al golf o pescando en casa", dijo Nadal, "estoy siendo sincero con esto", remarcó.

"Si estoy aquí es porque creo. No sé qué pasará en Rotterdam en unas semanas, en Acapulco, Indian Wells, Miami y Roland Garros, no lo sé. Sólo sé que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan", enfatizó.

Nadal, campeón del certamen en 2009 y noveno en la actual lista de cabezas de serie, parece preparado para la cita. Quiere olvidar cuanto antes la derrota en primera ronda el año pasado contra su compatriota Fernando Vercasco, y le acompañan esta vez en la parte técnica su tío Toni y Carlos Moyá, finalista en este torneo en 1997 ante el estadounidense Pete Sampras.

Los entrenamientos han dejado satisfechos a sus dos entrenadores, y el mallorquín, que ha advertido no obstante que los resultados se verán mejor reflejados dentro de tres meses, se presenta en un torneo grande con el recuerdo de que no gana uno desde Roland Garros hace tres temporadas.

Los dos meses y medio de receso competitivo para recuperarse de su muñeca izquierda le han servido después para ganar la exhibición de Abu Dabi, y lograr los cuartos en Brisbane, donde el canadiense Milos Ranoic cortó su trayectoria. Ahora es el momento de la verdad para él. Para demostrar si su físico aguanta los partidos al mejor de cinco sets, una de las razones, por ejemplo, por las que se automarginó el argentino Juan Martín del Potro.

Nadal, noveno del mundo, enfrentará en primera ronda al alemán Florian Mayer (49°) este lunes a las 23:00 horas (02:00 GMT).