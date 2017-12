Ex técnico de Andy Murray: No es justo decir que debería aprender de Nadal y Federer

Mark Petchey, ex técnico del tenista británico Andy Murray (16° de la ATP), cree que el nacido en Escocia no tiene nada que aprender de Rafael Nadal (1°) ni de Roger Federer (2°) debido a que tiene la experiencia necesaria para armar su calendario 2018.

El dos veces ganador de Wimbledon está fuera del circuito desde julio cuando una lesión en una de sus caderas lo sacó de un partido contra Sam Querrey en cuartos de final del mencionado Grand Slam.

Por ello, le llovieron críticas que señalaban que debía someterse a una operación tal como Novak Djokovic o Stanislas Wawrinka, quienes pasaron por pabellón.

"Para Andy, lo más importante de volver a jugar en Brisbane es estar disponible al cien por ciento desde lo físico, lo que le permitirá volver a su mejor nivel y jugar a un en la elite muy rápido", sostuvo a Sky Sports.

"No dudo que volverá a su mejor forma, pues es capaz de eso. Se encuentra en una etapa en la que debe hacer las cosas un poco diferente y manejar los problemas a la cadera. No es justo decir que necesita aprender de Roger y Rafael en términos de calendarización", agregó el ex tenista.

Ahora "necesita concentrarse en hacer las cosas de una manera que le permitan seguir muchos años compitiendo. Tiene gente a su alrededor que le puede dar buenos consejos pero si yo fuera él, intentaría jugar más en tierra batida para evitar que la cadera sufra", terminó.

Murray jugará el torneo de Brisbane que comienza a inicios del 2018.