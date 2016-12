Ricardo Urzúa interpondrá acciones legales tras acusasiones de amaño de partidos

El tenista nacional Ricardo Urzúa (940° en el ránking de la ATP) anunció que interpondrá acciones legales por daños contra su imagen y reputación, tras lo señalado por el presidente de la Fetech, Ulises Cerda, de que él y Juan Carlos Sáez (614°) son investigados por amaño de partidos en el Futuro 5 de Talca.

En declaraciones a El Mercurio, Urzúa arremetió en contra de los dichos de Cerda al señalar que "es lamentable y desafortunada esta situación. Me arruinaron esta Navidad con este daño a mi reputación".

"Espero reunirme con Juan Carlos para interponer acciones legales, porque mancharon gravemente nuestra imagen. Nadie me informó nada a mí, ni a la Federación chilena, ni la ITF ni la TUI (Unidad de Integridad en el Tenis)", complementó.

Además, aseguró que "nadie me ofreció plata por ganar o perder. Jugué muy mal ante el argentino Pena. El lo hizo bien y no tuve ninguna lesión. Fue superior ese día, pero el marcador (6-0 y 6-2) no refleja cómo fue el partido".

Coach de Sáez y Urzúa: No creo que vendan un partido

En tanto, el entrenador de los tenistas nacionales, el argentino Guillermo Pérez Roldán, reaccionó molesto ante la sospecha de que sus pupilos se dejaron perder en el Futuro 5 de Talca.

En declaraciones a La Tercera, Pérez Roldán aseveró que "al señor presidente no lo conozco. Bueno, él tiene el derecho y el deber de investigar si sospecha de algo, pero culpar a chicos que viajan solos todo el año, que nadie ayuda un carajo, y apuntarlos con el dedo es un poco injusto. A un chico lo apuntas así y le puedes arruinar la cabeza".

"Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nunca un jugador mío ha dado positivo, nunca han vendido un partido. Yo confío plenamente en mis jugadores", complementó.

Por su parte, el tenista Guillermo Rivera (705°) salió a defender a sus compañeros de profesión, al apuntar que le parece "grave que se mencione a dos compañeros, que se ensucie su imagen públicamente cuando hay una investigación. La ITF dijo que no se pueden revelar los nombres".