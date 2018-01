Ecuador sufrió su segunda baja para enfrentar a Chile en Copa Davis

El tenista Emilio Gómez (514° de la ATP) anunció que no formará parte del equipo de Ecuador para enfrentar a Chile, encuentro válido por el Grupo 1 de la Zona Americana de Copa Davis.

El motivo del ecuatoriano es que arrastra una lesión en su hombro desde el 2017 y, por lo mismo, le comunicó al capitán del 'tricolor' Raúl Viver que no podrá ser parte del equipo.

"Fue una decisión difícil, por eso me tomó un tiempo para asimilarla, porque todavía no estaba ciento por ciento convencido de lo que iba a hacer. Sin duda es una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero todavía no estoy completamente recuperado para jugar una serie de Copa Davis", aseguró al sitio KC Tenis.

De esta manera, Ecuador sufre su segunda baja, ya que el singlista Gonzalo Escobar (402°) también informó que no participará en esta serie, porque privilegiará disputar el ATP de Quito.

Recordemos que la serie de Copa Davis se disputará el 2 y 3 de febrero en el Court Central del Estadio Nacional.