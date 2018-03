Mariano Zabaleta y serie de Copa Davis: Como argentino, Nicolás Jarry me preocupa

El ex tenista trasandino Mariano Zabaleta, protagonista del último choque entre Chile y Argentina por Copa Davis, se refirió a la serie que nuevamente animarán ambos países por el certamen internacional a comienzos de abril.

El otrora jugador, en conversación con el sitio Ubitennis, alabó las cualidades de Nicolás Jarry, la raqueta número uno de nuestro país, afirmando que "Jarry, como argentino me preocupa".

"Tiene un gran entrenador argentino como Martín Rodríguez y además la serie se jugará en San Juan con un poco de altura similar a la que hay en Santiago, también pasa por un gran momento ya que viene teniendo buenos resultados, claramente es la carta ganadora que tienen ellos".

Zabaleta, quien participó del bochornoso incidente del año 2000 en el pasado duelo entre Chile y Argentina por el torneo de la "Ensaladera de Plata" denominado como el partido de los "sillazos", hizo un llamado a la hinchada trasandina para que no pierda la calma en caso de no conseguir un resultado favorable ante el equipo capitaneado por Nicolás Massú.

"Es una linda serie, hay que tomárselo bien y respetar a los rivales, obviamente el público va a alentar con mucha euforia, pero es deporte y hoy en día pasan muchas cosas como para volverse loco con esto: si toca perder, no hay que enloquecer", indicó.

Sobre el presente del tenis argentino, "Zabala" dijo que "me gusta el momento actual, pero me preocupa el desarrollo que pueda tener el deporte en unos años, en la cantera no vienen muchísimos jugadores como antes y eso debe preocupar porque si no salen jugadores decae el tenis, los clubes y el interés de la gente en general".

La serie entre Chile y Argentina se jugará los días 6 y 7 de abril.