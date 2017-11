José Hinzpeter tras cierre del proceso en su contra: "Todo eso fue una mentira enorme"

El ex presidente de la Federación de Tenis (Fetech) José Hinzpeter se refirió a la investigación que hubo en su contra por presuntas irregularidades administrativas, con un perjuicio económico de 1.300 millones de pesos, luego que la Fiscalía diera por cerrado el proceso en su contra, asegurando que todo se trató de una mentira de quienes lo acusaron.

"Me allanaron mintiéndole al fiscal. El señor (Eduardo) González y el señor (Ulises) Cerda le dijeron que yo me había llevado toda la contabilidad. Con esa declaración, allanaron mi casa y mi oficina", comenzó diciendo en entrevista con Diario La Tercera.

"Me dolió que mis nietos me dijeran 'tata, estás siendo allanado'. Se metieron al clóset de mi mujer y entremedio de su ropa buscaron cosas que nunca existieron. Todo eso fue una mentira enorme. Algunos periodistas me trataron hasta de ladrón. Pero ya pasó, yo al tenis no vuelvo. La única tranquilidad que tengo es que se hizo una tremenda gestión", agregó.

Con respecto a los vacíos económicos, Hinzpeter aseguró que "de los 1.300 millones, sólo pueden ser exigibles 400. Pero cuando me fui, Cencosud tenía que pagar 60 millones, Talcahuano nos debía otros 180 por la Copa Davis y el Banco de Chile tenía que entregar 90 millones".

Además, añadió respecto a los problemas con el SII que "como corporación sin fines de lucro no teníamos obligación de pagar impuesto a la renta. Y eso todavía está en el Tribunal Tributario. De hecho, sigo siendo el abogado de la Federación, por supuesto, sin cobrar honorarios".

La explicación oficial de la Fiscalía para poner fin a la investigación contra el ex dirigente de 72 años fue la siguiente: "De conformidad con el artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal comunico a US. que esta Fiscalía, con fecha 06/SEPTIEMBRE/2017, ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación".