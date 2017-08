Marcelo Ríos indignado con la prensa: "Paren de inventar"

El ex tenista Marcelo Ríos se mostró indignado con la prensa luego de las diversas publicaciones que surgieron a raíz de la cirugía plástica a la que sometió hace cuatro meses en Brasil.

En su cuenta en Twitter, el ex número uno del tenis mundial se descargó a raíz de una publicación de Las Últimas Noticias, diario que entrevistó a Jorge Zarhi, cirujano plástico chileno, quien se refirió a las modificaciones que se hizo Ríos en su cara.

A Ríos no le gustó la nota y se descargó a través de su red social, mostrando su descontento con la prensa: "Por qué no se informan bien con el doctor que me operó y paran de inventar huevadas como siempre", escribió en una nota.

"Se las voy a hacer fácil para que no se estresen los vagos culiados. El doctor se llama Fausto Viterbo y es de Brasil", añadió.