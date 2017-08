Marcelo Ríos se indignó por publicación de diario nacional

El ex tenista Marcelo Ríos se mostró indignado con el diario Las Últimas Noticias luego de que en la edición de este lunes se publicara una entrevista con el doctor José Zarhi, quien se refirió a la cirugía plástica a la que se sometió el zurdo hace cuatro meses en Brasil.

El cirujano aseguró que se intervino en cuatro zonas de sus ojos y que la imagen que el mismo ex deportista subió el lunes en su Twitter irá mejorando con el correr de los días.

A Ríos no le gustó la nota y se descargó a través de su red social, mostrando su descontento con la publicación: "Por qué no se informan bien el doctor que me operó y paran de inventar huevadas como siempre", escribió en una nota.

"Se las voy a hacer fácil para que no se estresen los vagos culiados. El doctor se llama Fausto Viterbo y es de Brasil", añadió.