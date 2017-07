Un indignado Marcelo Ríos desmintió embarazo de su esposa

El ex tenista nacional Marcelo Ríos volvió a hacer noticia por una publicación en su cuenta personal de Twitter. Esta vez el otrora número uno del mundo se mostró indignado ante un supuesto embarazo de su esposa y los desmintió tajantemente.

"Y después preguntan por qué les tengo tanta mala a los periodistas, mi señora no está embarazada. Que manera de inventar huevadas estos weas", publicó el ex tenista junto a una nota que hablaba de la "importante noticia".

Ríos además agregó que "me ha felicitado un montón de gente y yo no cachaba nada, creo ue mínimo deberían investigar para tirar algo así".

La supuesta noticia surgió a raiz de una entrevista realizada por el Diario La Segunda al periodista Nelson Flores, autor del libro "El Extraño del Pelo Largo" quien insinuó que Ríos ya no tendrá seis hijos sino ocho.

Revisa los tuits de Ríos:

