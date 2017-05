Pat Cash pidió que Wimbledon tampoco invite a Maria Sharapova

El ex tenista australiano Pat Cash, campeón de Wimbledon en 1987, instó este miércoles a la organización del All England Tennis Club a que copie la decisión de Roland Garros y decline invitar al Grand Slam británico a la rusa Maria Sharapova.

"Felicidades (a Roland Garros) por la decisión tomada. Creo que acertaron plenamente", dijo Cash, en una entrevista con la cadena británica BBC Radio 5 live.

La organización del Grand Slam francés (28 mayo-15 junio) declinó el martes invitar al torneo a Sharapova, quien en abril cumplió 15 meses de sanción por el consumo del fármaco cardiovascular Meldonium.

La ex número uno del mundo y ganadora de cinco torneos de Grand Slam, que vio rebajada la sanción de dos años a 15 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ya recibió invitaciones para jugar en Stuttgart, Madrid y Roma.

"Ella (Maria Sharapova) no debería tener ningún tipo beneficio; hablamos de una persona que fue pillada usando una sustancia ilegal", señaló Cash.

"Estoy decepcionado con el hecho de que la Federación Italiana no haya hecho lo mismo (que Roland Garros) y que le hayan extendido una invitación para el Masters 1.000 de Roma", dijo.

Sharapova, de 30 años, regresó a las pistas el pasado mes de abril en el torneo de Sttutgart, al que llegó a semifinales, antes de jugar en Madrid, donde cayó en dieciseisavos. Esta semana estuvo compitiendo sobre la arcilla de Roma donde se retiró por lesión.

"Espero que su postura sea firme y le digan: 'Lo siento, tienes que clasificarte a través de la ronda previa si quieres estar en el cuadro principal'", aseguró Cash.

"Creo que en la organización del All England Tennis Club tienen que ponerse serios, mostrar una actitud firme y no premiar a los a jugadores que hayan hecho trampas", sostuvo el ex tenista australiano.