Nicolás Jarry: Ganar estos torneos en Chile me renueva las esperanzas para 2017

El tenista nacional Nicolás Jarry (330° en el ránking de la ATP) cerró de gran manera el 2016, logrando tres títulos en tierras criollas, y aseguró que esto le "renueva las esperanzas" para realizar una mejor campaña el próximo año.

En conversación con El Mercurio, Jarry manifestó que la actual temporada fue "un año de mucho aprendizaje, terminamos bien, con tres títulos en futuros (dos en Talca y uno en Santiago)".

"Tengo claro que no venía bien, tuve un bajón grande a mediados de año, pero ganar estos torneos acá, con la familia cerca, me renueva las esperanzas y me deja contento para partir bien el próximo año", complementó.

Respecto a su presente, dijo que saldrá "de vacaciones y haré mi pretemporada en las tres últimas semanas de enero. Seguiré con el mismo equipo técnico, con Martín Rodríguez y el preparador físico Walter Grinovero".

Finalmente, expresó que "no me quiero presionar, no me pongo metas. Me pasa lo mismo con el tema del ránking. No me preocupo de eso. Quiero seguir subiendo, mientras que otra de mis prioridades es defender a Chile en la Copa Davis".