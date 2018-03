Nicolás Jarry: Me tiene contento estar peleando al más alto nivel

El tenista nacional Nicolás Jarry (73° del ATP), tras caer a manos de Fabio Fognini (20°) y quedarse con el subcampeonato del ATP 250 de Sao Paulo, se mostró contento por su actuación en Brasil y mandó una clara advertencia a los mejores del circuito: "Estoy jugando de igual a igual".

"Me tiene contento que estoy peleando al más alto nivel. Estoy de igual a igual. Las partes de mi juego están muy bien, aún tengo que adaptarme y mejorar, pero estoy feliz porque esto está recién empezando. Siempre trabajo para estar en lo más alto, para ser el mejor y eso, por ahora, está dando frutos. Creo que aún puedo dar mucho más, porque soy muy joven", señaló el nieto de Jaime Fullol.

Sobre la final ante Fognini mencionó que "fue un partido muy difícil, donde al final, en el segundo y tercer set, Fabio sacó su mejor juego. Yo me apreté, me apuré un poco, pero estoy realmente contento por lo que realicé las últimas dos semanas. Estoy en el lugar que quiero estar y por lo que siempre he trabajado".

Se sumó a estas palabras su entrenador, Martín Rodríguez, quien expresó que "queda esa decepción de que uno siempre quiere más, pero estamos contentos. Vinimos no con expectativas tan altas así que más que contentos, porque sé que Nicolás tiene un nivel muy alto de tenis, pero eso tenía que confirmarlo".

Ahora, la primera raqueta chilena hará las maletas para viajar a Estados Unidos, específicamente a California para disputar el Masters de Indian Wells.