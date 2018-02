Nicolás Jarry tras dura victoria en Sao Paulo: Me desconcentré mucho y erré pelotas fáciles

El tenista chileno Nicolás Jarry (73° del ránking) fue bastante autocrítico tras la complicada victoria de este martes sobre el serbio Dusan Lajovic (91°) en la primera ronda del ATP 250 de Sao Paulo.

La primera raqueta nacional se impuso ante el europeo en tres sets, por parciales de 6-4, 1-6 y 7-5, en casi dos horas de partido.

El nieto de Jaime Fillol aseguró a Al Aire Libre en Cooperativa tras el encuentro que "empecé muy bien, muy sólido y tranquilo. Después me quebré solo, iba 40-0 en un juego y terminé perdiéndolo. Son cosas que no me puedo permitir nunca. Después de eso me desconcentré mucho y empecé a errar pelotas fáciles. Por suerte lo pude sacar adelante, me tranquilicé y empecé a sacar mejor, a devolver y a estar más agresivo".

Al ser consultado por su posible rival en octavos de final, que saldrá de la llave entre el francés Corentin Moutet (135°) y el argentino Guido Pella (57°), Jarry dijo que "con los dos he jugado, son grandes luchadores. En arcilla corren muy bien, traen muchas pelotas así que tengo que estar más fino con las pelotas de definición".

Este martes Jarry (124° en parejas) debía jugar también en dobles junto al francés Jonathan Eysseric (94°) contra los argentinos Carlos Berlocq (396°) y Nicolás Kicker (670°), pero finalmente la dupla se borró del cuadro por molestias físicas del santiaguino, quien debería recuperarse para su próximo duelo en singles.

Jarry y Eysseric fueron reemplazados por los brasileños Pedro Bernardi y Thiago Monteiro.