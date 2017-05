Kei Nishikori se retiró en Madrid y Novak Djokovic pasó a semifinales

Nishikori no pudo presentarse ante Djokovic.

El japonés Kei Nishikori (8°), que debía enfrentar al serbio Novak Djokovic (2°) este viernes en uno de los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, decidió retirarse del torneo.

"Mi muñeca (derecha) no está todavía al ciento por ciento y no quiero arriesgarme", señaló el nipón, que no pudo jugar en Barcelona por la misma circunstancia.

"Creo que tengo una oportunidad para jugar en Roma pero no puedo prometerlo. Roland Garros es más importante", añadió.

Djokovic, defensor del título, clasificó por tanto para las semifinales del Mutua Madrid Open, donde espera al ganador del duelo que disputarán el español Rafael Nadal (5°) y el belga David Goffin (10°).