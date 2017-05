Novak Djokovic: Mi triunfo en Madrid me dio confianza el año pasado

El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo y vigente campeón del Masters 1.000 de Madrid, declaró que su triunfo en 2016 "sentó las bases para el resto del año".

"Llevaba sin jugar un par de temporadas en Madrid, así que fue positivo para mí regresar en 2016. Fue una semana fantástica, tuve duros rivales y disputamos grandes batallas, especialmente la final ante Murray, que sentó en cierta medida las bases para el resto de la temporada", dijo Djokovic en unas declaraciones concedidas a la organización del torneo.

El tenista balcánico ganó en dos ocasiones en Madrid (2011 y 2016) y, con Roland Garros como futuro cercano, la victoria puede ser más importante si se logra.

"Cada torneo es diferente pero ganar en Madrid, que es un gran Masters 1.000, me dio confianza el año pasado", explicó.

"Es impresionante que en Madrid tengan techos retráctiles en las tres pistas principales, y el catering también es excepcional. Es un torneo con estándares de calidad realmente altos", siguió el campeón serbio.

El llamado Big-4 (Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray y Novak Djokovic) ha ganado todas las ediciones del torneo madrileño desde la temporada 2007.

"La gente siempre habla del dominio del Big-4, pero no sabía que hubiéramos ganado cada edición del torneo desde 2007. Es algo muy especial, por supuesto. Puedo decir que no me ha sido nada sencillo ganar las dos veces que lo he conseguido, pues siempre tuve partidos durísimos y grandes rivales", subrayó.

Djokovic también habló de Rafa Nadal y Roger Federer en este inicio de temporada.

"Rafa ha tenido un gran inicio de temporada, estuvo muy cerca de ganar el Abierto de Australia y está siendo muy peligroso sobre tierra batida, donde ya ha ganado dos títulos. Es su mejor superficie, sin lugar a dudas", aseguró.

"Roger demostró en Melbourne lo gran campeón que es, volviendo tras seis meses de baja para ganar otro título. Es bueno para el tenis tenerle de vuelta en el circuito", finalizó.