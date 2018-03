El Mano a Mano con Paul Capdeville: Jarry puede apostar perfectamente a estar en el top 20

El ex tenista Paul Capdeville se encuentra por estos días alejado del tenis. A pesar de estar dedicado a su empresa relacionada con la minería, no descarta la opción de volver a los entrenamientos, esta vez como DT.

El retirado deportista habló sobre su presente fuera de las canchas, dio su opinión sobre el buen presente de Nicolás Jarry y reveló sus intenciones para el futuro.

Revisa la entrevista, con las preguntas que formuló el periodista de Al Aire Libre pm en Cooperativa Oscar Buch:

¿En qué está hoy Paul Capdeville, alejado del tenis?

Bueno, yo armé una empresa con mi hermano hace tres años en la cual hoy día vemos temas en el área minera y trabajamos como asesores de empresas transnacionales, que nos piden mejorar su estrategia de largo plazo en empleos. Así que hoy en día estoy muy ligado al área de negocios como empresario.

Paul, como jugador top 100 del circuito de la ATP, top 80 en su momento ¿te faltó algo por hacer?

Yo terminé muy conforme con lo que hice, siento que di más de lo que debería haber dado. Pero en números gruesos creo que fue una carrera bastante buena.

¿Y no te pica el bichito por volver a entrenar, por volver al tenis profesional, como entrenador quizás?

Sí, como entrenador hoy día estoy armando una academia en Cerro Colorado. Estamos tratando de volver con lo que es tenis, con lo que es poder entregar toda la experiencia y la información que uno tomó con tantos años.

Paul, ¿te llamó la atención el nivel de Nicolás Jarry en las últimas tres semanas?

Sí, yo creo que con ese nivel puede apostar perfectamente a estar en el top 20. Realmente juega a una velocidad diferente.

Paul, a ti te "trolearon" fuerte en redes sociales por criticar abiertamente al gobierno de Michelle Bachelet. ¿Te afectó eso en lo personal?

No, en general no. Ya ha pasado mucho tiempo, creo que el tema de las críticas es parte de la vida y no lo tomo de esa manera. Ojalá que con el nuevo gobierno tengamos tiempos mejores, un mejor vivir para todos los chilenos.

Paul Capdeville, te queremos poner en aprietos aquí en Al Aire Libre PM así que te vamos hacer elegir, ¿cuál es el apodo que prefieres tú? ¿La "Torre de Vitacura" o el "Pulpo Paul"?

El "Pulpo" era bien entretenido, pero la "Torre" tenía más onda.

¿Quién es el mejor de Chile? ¿Marcelo Ríos o el "Nico" Massú?

El mejor fue el "Chino".

¿Y en el mundo? ¿Federer o Nadal?

Federer, por lejos.

¿Las minas o el tenis?

¿Si la minería o el tenis? El tenis.

¿Qué prefieres, una Copa Davis ganada por Chile o una Copa Libertadores ganada por la U?

Uff, qué dura esa. Copa Libertadores ganada por la U porque los de Colo Colo siempre me molesta mucho.

¿Anna Kournikova o María Sharapova?

Kournikova.

Vamos a vivir ahora un momento inédito en Al Aire Libre PM. Vamos a jugar ping pong con un ex tenista. ¿Que pasa por tu cabeza cuando escuchas el nombre de Marcelo Ríos?

Brillante.

¿Y Nicolás Massú?

Guerrero

Fernando González.

Gran derecho.

Mario Ancic.

Una buena pelea.

Copa Davis

Hermoso.