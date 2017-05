Roger Federer anunció que se ausentará de Roland Garros

Luego de ausentarse de la gira europea por arcilla, el tenista suizo Roger Federer (5°) confirmó lo que era un secreto a voces y a través de su sitio oficial en internet anunció que no estará en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

En ex número uno del mundo explicó que la idea es prepararse de la mejor forma para lo que será la disputa de torneos en césped, que culmina con Wimbledon, y la exigente gira por Estados Unidos, que finaliza con el US Open.

"Decidí no participar del Abierto de Francia. He estado trabajando realmente duro tanto dentro como fuera de la cancha para intentar volver al Tour por varios años más. El inicio de año ha sido mágico para mí, pero tengo que reconocer que la planificación será la clave para mantenerme en forma", comentó el suizo.

Federer, con 35 años, es el tenista más ganador en torneos de Grand Slam con 18, incluido uno en la arcilla parisina.

Unfortunately, I won't be playing @rolandgarros this year. I'll miss my fans in France, but appreciate your support https://t.co/vRcb4SvQga