Nadal ironizó: "¿Si he vuelto? No me fui a China ni a ningún lado"

El tenista español Rafael Nadal desvinculó este miércoles sus recientes triunfos en Montecarlo y Barcelona, en los que se proclamó campeón en 10 ocasiones en ambas competiciones, como un hipotético regreso a su mejor nivel de juego.

"¿Si he vuelto? No me ido a la China ni a ningún lado. He estado aquí, simplemente las cosas no me salían muy bien. Ni he vuelto ni me fui", afirmó Nadal en una conferencia de prensa tras presidir la presentación del congreso de la Fundación "Lo que de verdad importa" realizada en su academia.

El tenista mallorquín, quinto en la clasificación mundial de la ATP, admitió que se siente "muy contento" por haber levantado las copas de vencedor en Montecarlo y Barcelona porque le permitirá afrontar los próximos torneos en Madrid, Roma y París, "preparado para competir".

"Tras dos semanas muy positivas, ahora trabajo para llegar en la mejores condiciones a esas competiciones. Me encuentro bien y mi objetivo es intentar que mi nivel de juego y competitividad sigan siendo altos", indicó.

Con respecto a la posibilidad de alcanzar, también, el décimo triunfo en el torneo parisino de Roland Garros, Nadal subrayó que lo va a intentar.

"Me encantaría luchar por esa posibilidad y cualquier cosa puede pasar; no obstante, con haber ganado en Montecarlo y Barcelona ya es más que suficiente para mí", precisó.

A la pregunta de si cree que el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic recuperarán su mejor nivel en la temporada en arcilla, el tenista balear respondió que no tiene "ninguna duda".

"Por algo son el uno y el dos del mundo. Si no recuperan ese nivel en los próximos torneos, será en los siguientes, y si tampoco es así, será después, así que volverán más pronto que tarde, para desgracia para mí", dijo Nadal, sonriendo, ante la posibilidad de verse las caras muy pronto con Murray y Djokovic.