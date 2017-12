Rafael Nadal también renunció al torneo ATP de Brisbane

El español Rafael Nadal (1°) anunció este jueves su renuncia al torneo ATP de Brisbane (Australia), donde el número uno del mundo tenía previsto iniciar la temporada.

"Mi intención era jugar ese torneo", explicó en su perfil de Twitter, "pero no estoy preparado".

El mallorquín indicó que esta baja se debe a que empezó "tarde" su preparación después del esfuerzo realizado en 2017, año en el que recuperó el primer puesto de la clasificación mundial y ganó Roland Garros y el US Open, además de los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Beijing.

Los planes de Rafael Nadal, que ya se ausentó del torneo de exhibición de Abu Dhabi, pasan por viajar el 4 de enero a Melbourne "y empezar a preparar allí el Abierto de Australia".

El primer Grand Slam del año se disputará entre los días 15 y 28 de enero. Ahí se producirá su inicio de la temporada 2018.

Nadal no compite desde el pasado mes de noviembre. El español se retiró de las Finales de la ATP, disputadas en Londres, tras caer (7-6, 6-7 y 6-4) ante el belga David Goffin en su primer compromiso de la fase de grupos por una lesión en la rodilla derecha.

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia