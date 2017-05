Novak Djokovic: Nadal es el favorito para ganar Roland Garros

El serbio Novak Djokovic (2°) aseguró que afrontará como "un torneo más" la defensa de su primer título en Roland Garros, y sin presionarse, manifestó que es el español Rafael Nadal (4°) el "favorito número uno".

"No quiero agregar más presión. No afronto el torneo como que tengo que ganarlo a toda costa. No lo he hecho nunca cuando he ganado un Grand Slam", declaró.

"Rafa, ha sido junto a Roger (Federer) el mejor de esta temporada, sus resultados han sido excelentes. El nivel de tenis que muestran es muy alto. Además, Rafa juega en su superficie favorita y ha ganado tres torneos seguidos, por lo que tendrá mucha confianza. Para mi es el principal favorito para ganar el torneo", explicó.

Djokovic reconoció que esta temporada sufrió mucho, pero reveló que la llegada de André Agassi como nuevo entrenador le ha servido como "fuente de motivación" para "lanzar un nuevo inicio".

El tenista balcánico debutará ante el hispano Marcel Granollers (76°) en la primera ronda del torneo parisino.