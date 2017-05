Chile inició con derrotas en damas y varones el Sudamericano sub 14 de tenis

Este lunes 8 de mayo comenzó el Sudamericano sub 14 de tenis, en el Las Palmas Country Club de Santa Cruz, Bolivia, con derrotas para Chile tanto en varones y damas por 3-0.

El conjunto masculino cayó contra Perú. Gonzalo Bueno venció a Piero Fernández por 6-3 y 6-1, y luego Christopher Li ganó a Felipe López por 6-4 y 6-4. En el dobles, Bueno y Li vencieron a Fernández y López por 6-4 y 6-2.

La escuadra femenina, en tanto, perdió ante Paraguay en un match algo más ajustado. Paulina Franco superó a Alessandra Cáceres por 6-7 (4), 6-1 y 6-3, y Leyla Brítez hizo lo propio con María Paz Núñez por 3-6, 6-0 y 6-4. En el dobles, Franco y Paloma Cáceres doblegaron a Alessandra Cáceres y Javiera Lozano por 7-6 (3), 2-6 y 10-4.

Este martes los varones jugarán contra Argentina, mientras las damas tendrán libre.

Los tres primeros del Sudamericano en hombres, y las dos primeras en mujeres, clasificarán al Mundial de 14 años, que se disputará en agosto en Prostejov, República Checa.