Alexa Guarachi conquistó el título en dobles del ITF de Daytona Beach

La tenista nacional Alexa Guarachi (153° ranking dobles) y la estadounidense Usue Arconada (296°) conquistaron el título en dobles del ITF de Daytona Beach, Estados Unidos.

La pareja chilena-estadounidense se impuso por parciales de 6-3 y 6-4, en una hora y tres minutos, al binomio conformado por la noruega Ulrikke Eikeri (263°) y la bielorrusa IIona Kremen (285°).

De esta manera, Guarachi sumó 50 puntos para el ranking en dobles y se ubicará en la próxima actualización en el casillero 143°, convirtiéndose en la nueva número uno de Chile en la especialidad.

Además, con este triunfo sumó su decimoquinto título en el profesionalismo, el sexto en la categoría USD $25.000 y el primero de la temporada 2018.

Congratulations to Usue Maitane Arconada (USA) and Alexa Guarachi (CHI) on winning 63 64 doubles at the @usta @DMESportsAcad #FTCProTournament. pic.twitter.com/hAeTk8MpIv