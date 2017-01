Daniela Seguel firmó acuerdo de patrocinio con Colo Colo

La tenista Daniela Seguel firmó este jueves su acuerdo de patrocinio con Blanco y Negro y se convertirá en embajadora de Colo Colo, club que le brindará apoyo económico para continuar su carrera.

El presidente de la concesionaria que administra al conjunto "popular", Aníbal Mosa, cree que la raqueta nacional "nos va a dar muchas alegrías, esperamos seguir apoyándola. Es una persona que sufrió un golpe muy grande -la muerte de su padre-, pero este tipo de situaciones nos tiene que ayudar a sacar la energía de otros lados para poder reponernos".

El portero Justo Villar, por su parte, señaló que este acuerdo significa "refrendar y oficializar que es una colocolina más y va a recorrer el mundo con el escudo del equipo, estamos contentos por tenerla como embajadora".

Daniela Seguel confesó que es uno de sus sueños portar la insignia del "Cacique" y dijo que este aporte "va a servir de mucho, en transporte, para los viajes, entrenamientos, es un aporte muy grande. Me faltaba el apoyo económico de las empresas y gracias a Dios salió esto, va a ser muy bueno".

"El año 2016 hablando en lo tenístico fue muy bueno, el mejor de mi carrera, jugué la qualy del US open, estuve en mi mejor ranking, 190ª. Eso me dejó contenta. Por el lado personal tuve el dolor más triste que me ha tocado vivir (el fallecimiento de su padre), pero es una motivación para seguir el esfuerzo que hizo mi papá por mí".

"Para mí llevar el escudo es todo. Lo que más feliz me hizo fue que iba a poder llevar el logo en mi polera, más allá de la plata. Es un sueño de niña. Qué mejor que la gente me pueda reconocer por eso", añadió Seguel, que explicó sus proyectos para el año.

"Quiero volver lo más rápido posible a las 200 mejores e intentar terminar el año lo más cerca de las 100 mejores para el próximo año dar el salto al top 100".