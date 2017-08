El argentino Guido Pella avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Washington

El tenista argentino Guido Pella (100° en el ránking de la ATP) avanzó este lunes a la segunda ronda del ATP 500 de Washington, en Estados Unidos, tras vencer al indio Ramkumar Ramanathan (182°).

En un duelo que se extendió por una hora y 14 minutos en la pista dura del país norteamericano, Pella se llevó el triunfo ante Ramanathan en dos mangas, por parciales de 6-4 y 6-1.

De esta manera, Pella se transformó en el rival del alemán Mischa Zverev (26°), quien entró directamente a la ronda de los 32 mejores en Washington.

Revisa a continuación los resultados de la jornada en el ATP 500 de Washington.

- Tommy Paul (EE.UU) venció a Casper Ruud (NOR), por 3-6, 7-5, 3-0 y retiro.

- Yuki Bhambri (IND) a Stefan Kozlov (EE.UU.), por 7-5, 2-0 y retiro.

- Henri Laaksonen (SUI) a Vasek Pospisil (CAN), por 6-7 (7), 6-4 y 6-3.

- Nicolas Mahut (FRA) a Thomas Fabbiano (ITA), por 6-1 y 7-6 (3).

- Lukas Lacko (ESQ) a Alexios Halebian (EE.UU.), por 6-3 y 6-4.

- Marius Copil (RUM) a Sekou Bangoura (EE.UU.), por 6-4 y 7-6 (1).

- Jared Donaldson (EE.UU.) a Dudi Sela (ISR), por 6-7 (6), 6-4 y 6-3.

- Guido Pella (ARG) a Ramkumar Ramanathan (IND), por 6-4 y 6-1.

- Daniil Medvedev (RUS) vs. Reilly Opelka (EE.UU.), en juego.

- Tim Smyczek (EE.UU.) vs. Donald Young (EE.UU.), por jugar.