Kei Nishikori se marginó del torneo de Brisbane

El tenista japonés Kei Nishikori (22°) anunció que se perderá el torneo de Brisbane, que abre la temporada 2018 del circuito de la ATP.

El nipón se mostró decepcionado por ausentarse del certamen: "Por años, ha sido mi primer torneo de la temporada y siempre me siento en casa ahí", dijo a través de un mensaje publicado por la organización.

"De verdad buscaré volver a Brisbane en el futuro", agregó la raqueta asiática.

Nishikori terminó de forma prematura su temporada 2017 en agosto, a raíz de una lesión en la muñeca derecha.

El campeonato de Brisbane se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero.

.@keinishikori will sadly miss #BrisbaneTENis in 2018.



“I am so disappointed to miss Brisbane this year. For years it’s been my first tournament of the season and I always feel so at home there. I really look forward to coming back to Brisbane in the future” - Kei Nishikori pic.twitter.com/YdvYaJfNnx