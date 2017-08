US Open recordó la "magia" de Marcelo Ríos y la "confianza" de la dupla González-Massú

A poco menos de dos semanas del inicio de la edición número 137 del US Open, cuarto Grand Slam del año, la cuenta del torneo recordó a los tres tenistas chilenos más exitosos de la historia: Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú.

Para el número uno del planeta, su mejor actuación en el Abierto de Estados Unidos data de hace 20 años cuando llegó a cuartos de final. Justamente de aquella participación en 1997 es el video publicado en el Twiiter oficial del US Open en el que recuerda la magia de Ríos ante Michael Chang en la fase en la que finalmente quedó eliminado.

Late Night at the #USOpen : More 🇨🇱Ríos magic in Flushing Meadows... 🎥: 1997 QF - Chang vs @MarceloRios75 👌🎾 @CNNChile @ESPNtenis pic.twitter.com/sD9qvFUGRj

También a cuartos de final, pero de la edición 2004, llegaron Nicolás Massú y Fernando González en el cuadro de dobles del torneo. Ese año, los tenistas nacionales venían de brillar en los Juegos Olímpicos de Atenas en los que ganaron el oro en duplas, además de otro oro y un bronce en individuales.

Por esto, el US Open recordó a una dupla "llena de confianza" que jugó aquel Grand Slam con el oro olímpico "fresco".

Fresh off Olympic gold 🏅🏅, 🇨🇱 @massunico & 🇨🇱 @elfergonzalez

were full of confidence on the doubles court in 2004.



🎥: 2004 #USOpen QF pic.twitter.com/Z8IAD66hSR