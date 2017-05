Ilie Nastase acusó a Wimbledon de "venganza" por negarle acceso a palco de honor

Ilie Nastase, capitán del equipo rumano de Copa Federación, acusó a la organización del torneo de Wimbledon de actuar por venganza al negarle el acceso al palco de honor, tras sus comentarios racistas y sexistas que le han valido la suspensión temporal de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

"Hasta que no haya una decisión clara de la Federación Internacional de Tenis, Wimbledon no tiene nada que ver conmigo. Tómenlo como quieran, como una venganza", declaró Nastase a la cadena deportiva rumana ProSport.

"En 1973, cuando nadie quería jugar en Wimbledon, yo jugué, ¿Eso no cuenta? ¿No piensan en eso? Pero si son tan pequeños de mente, no puedo hacer nada", afirmó el ex tenista rumano, de 70 años.

En una rueda de prensa el pasado día 21 Nastase dijo: "Veremos qué color tiene. ¿Chocolate con leche?", al referirse al bebé que espera la tenista negra Serena Williams con su prometido Alexis Ohanian, que es de raza blanca.

"¿Qué relación tiene Wimbledon con lo que yo dije sobre Serena y el partido de Rumania? Si lo hubiera hecho mal en Wimbledon, entendería que me suspendiera. Pero así, no lo entiendo", argumentó ahora Nastase.

"¿Entendemos que la Federación Inglesa es igual a la Federación Internacional de Tenis? Es lo que entiendo", acusó.

Nastase fue suspendido provisionalmente por la ITF por su comportamiento durante la eliminatoria de Copa Federación entre Rumania y Gran Bretaña, que se disputó a final de abril en Constanza.

Durante el segundo partido de la serie, que enfrentaba a Sorana Cirstea con la británica Johanna Konta, el público insultó, supuestamente, a Konta, quien se dirigió al juez de silla.

Nastase apareció entonces en escena y llamó "zorras de mierda" a Konta y a la capitana inglesa, Anne Keothavong, y cuestionó al árbitro.

El pasado viernes, Nastase pidió disculpas, aunque señaló que la prensa exageró todo: "Los ingleses consideraron mis comentarios racistas y todo el mundo les siguió. La única persona que quizá puede estar enfadada es Serena, pero no la gente de Inglaterra. ¿Por qué todo el mundo se molesta? No lo entiendo".

Nastase, con dos títulos de Grand Slam, el US Open en 1972 y Roland Garros en 1973, y finalista de la Copa Davis con Rumania en 1969, 1971 y 1972, fue incluso número uno del tenis mundial durante en 1973.