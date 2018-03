Elina Svitolina ganó el Tie Break Tens en Nueva York

La ucraniana Elina Svitolina (4ª de la WTA) se quedó con el título del torneo Tie Break Tens que se disputó en el Madison Square Garden de Nueva York, con triunfos sobre Venus Williams (8ª), Coco Vandeweghe (16ª) y Zhang Shuai (33ª).

El campeonato, que se juega con desempates y cuya vencedora es quien alcanza los 10 puntos con mínima diferencia de dos, vio a la europea vencer en primera ronda mayor de las hermanas Williams por 10-3.

En la fase de semifinales quien se inclinó ante la campeona del WTA de Dubai fue la estadounidense Vandeweghe, por un soberbio 10-0, mientras en la fase decisiva Svitolina arrasó con la china Zhang Shuai por 10-3.

Este torneo marcó el regreso a las competencias de Serena Williams, quien superó en primera fase a Marion Bartoli por 10-6 y en la siguiente fase perdió con Shuai por 13-11.

Resultados Tie Break Tens

Primera ronda, cuartos de final:

Coco Vandeweghe (EE.UU.) venció a Daniela Hantuchová (CRO) por 10-7.

Elina Svitolina (UCR) a Venus Williams (EE.UU.) por 10-3.

Serena Williams (EE.UU.) a Marion Bartoli por 10-6.

Zhang Shuai (CHN) a Sorana Cirstea (RUM) por 10-4.

Semifinales

Elina Svitolina (UCR) a Coco Vandeweghe por 10-0.

Zhang Shuai (CHN) a Serena Williams (EE.UU.) por 13-11.

Final

Elina Svitolina (UCR) a Zhang Shuai (CHN) por 10-3.

WHAT a night!!! Playing for the 1st time in Madison Square Gardens was already very very special for me... but winning there 🙈 insane 🤩🤩🤩🤩 @tiebreaktens pic.twitter.com/ZhOzK7T5pr