Maria Sharapova abandonó por lesión el torneo WTA de Stanford

La tenista rusa Maria Sharapova (171a) abandonó el torneo WTA de Stanford, California, antes de enfrentar por segunda ronda a la ucraniana Lesia Tsurenko (32a), séptima cabeza de serie, debido a una lesión en el brazo izquierdo, según informaron los organizadores.

"Estamos tristes de anunciar que Maria Sharapova se retiró después de un chequeo médico a su brazo izquierdo", se comunicó en la cuenta de Twitter del certamen.

Sharapova venía de vencer en primera ronda a la estadounidense Jennifer Brady (80a) por 6-1, 4-6 y 6-0.

Tsurenko se medirá en cuartos de final con la local Madison Keys (21a), tercera favorita, que superó a su compatriota Caroline Dolehide (212a), salida de la qualy.

Resultados de octavos de final

Ana Konjuh (CRO) venció a Natalia Vikhlyantseva (RUS), por 7-5 y 6-4.

Madison Keys (EE.UU.) a Caroline Dolehide (EE.UU.), por 3-6, 6-2 y 6-3.

Lesia Tsurenko (UCR) a Maria Sharapova (RUS), por no presentación.

We’re sad to announce that @mariasharapova has withdrawn after doctor’s advice regarding her left arm. pic.twitter.com/k4CIPDYMza