Samantha Stosur conquistó su primer título de la temporada en el WTA de Estrasburgo

La tenista australiana Samantha Stosur (24° de la WTA) se impuso en tres set a su compatriota Daria Gavrilova (25°) y conquistó su primer título de la temporada en el torneo de Estrasburgo, Francia.

La quinta favorita del certamen tuvo un difícil comienzo, pues cayó en el primer parcial por 5-7. Sin embargo, en el segundo y tercer set logró imponer su juego imponiéndose por 6-4 y 6-3.

De esta manera, en dos horas y 46 minutos la australiana reeditó el título que obtuvo en 2015 en tierras francesas y cortó una racha de casi dos años sin levantar un trofeo en singles.

La pareja australiana Ashleigh Barty (90° ránking en dobles de la WTA) y Casey DellAcqua (s-r) se impusieron en la final de dobles de Estrasburgo a las asiáticas Hao-Ching Chan (s-r) y Yung Jan Chan (s-r) en dos set.

En una hora y 19 minutos, el binomio de Oceanía se impuso por 6-4 y 6-2 logrando conquistar por segunda vez en sus carreras la corona en Francia, pues en 2014 vencieron a la pareja conformada por la argentina Tatiana Búa (s-r) y la chilena Daniela Seguel (176°).

Point of the match from @WTA_Strasbourg Champion @BamBamSam30! 👌 #IS17 pic.twitter.com/ThLemhm0HZ