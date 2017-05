Universidad Católica visita a Huachipato con el objetivo de mantener viva la ilusión

Universidad Católica tratará este domingo, a partir de las 17:15 horas (20:15 GMT), mantener viva la ilusión por conseguir el histórico tricampeonato nacional, aunque para ello deberán superar la férrea defensa que ofrecerá Huachipato en Talcahuano.

Los "Cruzados", que vienen de perder con Flamengo en Río de Janeiro por la Copa Libertadores, arribarán a la ciudad penquista con la intención de mantener la esperanza viva, ya que el objetivo manifiesto es seguir peleando en todos los frentes hasta el final.

De momento, tienen 19 puntos y están a cinco de Universidad de Chile. Sus posibilidades de seguir soñando, sin embargo, pasan también por lo que haga Colo Colo, que tiene 22, en su visita ante Everton en Viña del Mar.

A pesar de que vienen en alza en el plano local, con sendos triunfos sobre dos candidatos, O'Higgins y la U, los dirigidos por Mario Salas llegan con problemas en el plano de las bajas, ya que Alfonso Parot y Guillermo Maripán están suspendidos por acumulación de tarjetas, y Enzo Kalinski, Cristián Alvarez y Germán Lanaro están lesionados.

Por ello, deberá mover piezas el "Comandante" y, al igual que en las citadas victorias sobre celestes y azules, presentará un equipo alternativo, para dosificar de cara a los fuertes desafíos que restan en este final de temporada. La novedad: Milovan Mirosevic será titular nuevamente, algo que no hacía desde 2014.

Así, la oncena probable será con Franco Costanzo; Stefano Magnasco, Fabián Manzano, Benjamín Kuscevic, Raimundo Rebolledo; Carlos Lobos, Milovan Mirosevic, Carlos Espinosa; Christian Bravo, Roberto Gutiérrez y Fernando Cordero.

Huachipato, por su lado, no tiene opciones por el título ni tampoco está en la lucha por el descenso. No obstante, desean quedarse con los tres puntos, ya que estos contarán para la tabla general del próximo semestre, por lo que no quieren estar involucrados con la lucha en la parte baja de la clasificación.

Para afrontar el partido, Miguel Ponce apostará por Carlos Lampe; Valber Huerta, Andrés Robles, Omar Merlo, Ramón Sáez; Camilo Pontoni, Claudio Sepúlveda, Leonardo Povea; César Valenzuela, Carlos González, Angelo Sagal.

Será Jorge Osorio el encargado de administrar justicia en el cierre de la fecha 13 del Torneo de Clausura

Todas las incidencias podrás seguirlas junto a Al Aire Libre en Cooperativa y con el relato del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.