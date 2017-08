Bárbara Riveros se adjudicó el segundo lugar en el Grand Prix de Embrun

En una apretada competencia, Bárbara Riveros se quedó con el segundo lugar en el Grand Prix de Embrun, el cual se disputó el pasado fin de semana en Francia.

Según los resultados oficiales, la triatleta nacional registró un tiempo de 01'09''07 y sucumbió ante la neozelandesa Andrea Hewitt, quien marcó 01'08''39. Cerró el podio la deportista local Leonie Hewitt, que marcó 01'08''39.

A través de su cuenta de Twitter, la deportista nacional señaló que "estoy muy feliz por compartir podio con Andrea Hewitt. Nunca dejaré de aprender de ella. Definitivamente nos hemos divertido".

La neozelandesa utilizó el mismo medio para mencionar que "fue una gran carrera para mí. Me sentía muy bien tras la natación, pero después Bárbara Riveros se afirmó con la bicicleta, fue difícil, pero me gusta".

Very happy 2share a podium from an inspire human being as @andreahewittnz.Never stop learning from her.We definitely hav fun n #LV was w us. pic.twitter.com/TSZ5cKQKqE