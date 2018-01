Bárbara Riveros y el Ironman de Pucón: Espero hacer gozar al público y dar lo mejor de mí

Tras su llegada a Chile la triatleta nacional Bárbara Riveros conversó con Radio Cooperativa sobre su participación en el Ironman 70.3 de Pucón, donde buscará conseguir el tetracampeonato.

"Estoy con muchas ganas por haber venido. Tuve altos y bajos el año pasado, pero esperamos que el domingo (14 de enero) podamos llegar de la mejor forma física y mental. Mis únicos objetivos para el Ironman de Pucón es poder hacer gozar a mi público y darles lo mejor de mí", partió señalando la triatleta.

También, se refirió al trabajo que está realizando con su nuevo entrenador, el australiano Brett Sutton en Sydney, para mejorar sus tiempos en el nado, el punto más débil de la deportista nacional.

"Han sido bastantes cambios, aún me estoy ajustando y esperamos que las piezas vayan tomando su forma durante los años. El nado siempre ha sido mi punto débil y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si no dominas esta área no tienes opción", dijo.

Agregó que "la dinámica de las carreras han cambiado mucho y lo que hice en los JJ. OO. Río de Janeiro 2016 no sirve, porque en Tokio van haber equipos con sus propias estrategias y yo estaré sola. Por eso será mucho más complicado para mí".

Al ser consultada por los desafíos para este 2018 expresó que "mi entrenador verá las competencias que disputaré durante este año. Pero más que cualquier competencia mi prioridad está en Tokio".

Finalmente, se refirió al cubano nacionalizado chileno Arley Méndez, quien fue premiado como el Mejor de los Mejores por el Círculo de Periodistas Deportivos del 2017.

"Me pareció correcta la decisión, a pesar de que hubo personas que les hubiese gustado un deportista nativo. Sin embargo, mientras uno corra por los colores de Chile, cualquier persona tiene la oportunidad de obtener ese premio y si él quiso correr por nuestro país es más que bienvenido", sentenció Riveros.