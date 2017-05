Felipe Barraza espera clasificar a Tokio 2020 en la Copa del Mundo de triatlón

El triatleta chileno Felipe Barraza, que se encuentra en Madrid "entusiasmado" con la prueba de la Copa del Mundo que disputará en la capital española, dijo estar centrado en subir su "nivel y ser más consistente" con el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algo que se "podría dar".

Barraza lleva dos semanas en Madrid junto al grupo de triatletas españoles del Centro de Alto Rendimiento hispano y competirá en la Copa del Mundo avalado por el Programa de Desarrollo de la Federación Internacional de Triatlón (ITU).

"Es una experiencia diferente y muy enriquecedora entrenar en Madrid con el grupo. Conocer la cultura española ha sido muy interesante. Las dos semanas que he pasado fueron muy intensas y puedo decir que no tengo ningún problema. No tengo excusa para hacer una mala carrera", dijo a Agencia EFE Barraza.

"Estoy muy entusiasmado por la carrera y por cómo va a ser el circuito. Vamos a pasar por el Palacio Real, la Casa de Campo y sitios muy lindos", confesó el deportista chileno.

Barraza declaró que el triatlón "cuenta con apoyo en Chile, pero es un poco difícil llegar a él. El triatlón cada vez va a más en Chile. No somos muchos, por lo que en términos de patrocinio la competencia es menor, pero yo vivo de esto y estoy muy agradecido de poder hacerlo", confesó.

A nivel deportivo, Barraza asegura que le "gustaría en los próximos años ser más consistente, hacer buenas carreras y subir el nivel para estar en el podio de la Copa del Mundo, entrar entre los diez primeros en las Series Mundiales y clasificar para los Juegos. Creo que es algo que se podría dar".

Además, explicó que "para el siguiente ciclo estoy viendo la posibilidad de irme a vivir fuera de Chile para entrenar y estudiar con mi novia. Habíamos pensado ir a Australia, que vendría bien para el inglés".

Finalmente, el triatleta chileno desvela cuál es su referencia en este deporte. "Mi referencia es Javi Gómez Noya. Cualquier deportista que conozca el triatlón sabe que Javi es el mejor", concluye.

Esta temporada, Felipe Barraza ganó el X-Terra San Bernardo, en Chile; finalizó segundo el Ironman 70.3 de Pucón y quedó quinto en campeonato sudamericano disputado en Montevideo (Uruguay).