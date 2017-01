Mario Lepe y su participación en la Promotional Race del Ironman de Pucón: "Estoy ansioso"

El ex futbolista nacional Mario Lepe será uno de los participantes que tendrá este viernes la Promotional Race del Ironman de Pucón 70.3. En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el histórico capitán de Universidad Católica admitió tener mucha ansiedad de cara a la competencia.

"Me encuentro bien. Ansioso no más por la competencia y todo lo que se genera, me han dicho que es un ambiente muy lindo y rico, así que vivo esto a concho con mi señora y mi hija", aseguró el actual subcoordinador de captación de la UC.

Además destacó "volver a encontrarme con el entrenamiento diario que yo diría que hace como 10 años que no hacía una rutina así. Me siento ansioso".

"Sin duda que no es una disciplina que yo domine mucho, pero me he preparado para la promocional y después ver qué es lo que pasa. Seguiré entrenando y haciendo trabajo para ver si puedo competir el próximo año, no sé", agregó.

Mario Lepe comenzó a entrenar a mediados de 2017 con el equipo de Triatlón de la UC cuando pesaba cerca de 95 kilos y ya ha bajado más de 11, algo que lo tiene muy entusiasmado de cara a continuar compitiendo.

Este viernes se competirá en seis categorías con niños y jóvenes de entre 7 y 19 años, además de la Promotional Race en la que participarán figuras del deporte como Lepe y del mundo del espectáculo, entre ellos la actriz Loreto Aravena.