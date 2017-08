Clemente Seguel logró el vicecampeonato sub 19 en Mundial de Laser Standard

En una destacada actuación, el velerista chileno Clemente Seguel Lacamara, con apenas 17 años de edad, finalizó este miércoles en el 21° puesto del Campeonato Mundial de Laser Standard U21, realizado en Nieuwpoort, Bélgica, con participación de 122 timoneles de 41 países, con el mérito adicional de situarse en el segundo puesto del orbe entre los especialistas sub 19.

Pese a ser penalizado en la primera regata de la clausura, en la que competía en la Flota de Oro, el deportista nacido en Temuco y formado en la Cofradía Náutica del Pacífico logró rehacerse y mostró gran fortaleza psicológica anotando un contundente segundo puesto en el recorrido que cerró el campeonato, lo que le significó escalar dos puestos en la tabla general.

"Comenzamos con vientos medianos pero fue aumentando con el transcurso del día. Corrimos dos regatas y lamentablemente los jueces me penalizaron con bandera amarilla apenas partí, por lo que tuve que dar dos giros que me dejaron prácticamente último y con muy poca opción de recuperar. Logré pasar a algunos rivales pero terminé 55. Pero en la última regata intenté sacarme todo lo malo de encima, conseguí hacer mi regata y logré el segundo lugar", comentó Seguel desde Europa.

"Estoy contento por haber alcanzado ese segundo puesto, peleando con los mejores. Ese 55° me dejó un sabor amargo y me costó muy caro, pero de todos modos pude cumplir mis objetivos, de mejorar respecto del año anterior y quedar entre los tres primeros de mi categoría sub 19… De los errores puedo aprender y sacar lecciones. Por edad, aún me quedan dos participaciones en este campeonato, y espero más adelante llegar al podio general", agregó el espigado timonel, de 1,90 metro de estatura.

Seguel, que cuenta con apoyo de Fedevela, Windmade, Black Sails y el Comité Olímpico de Chile, también logró clasificar en 2016 ala Flota de Oro, pero aquella vez terminó 45°, por lo que mejoró en 24 posiciones su actuación anterior.

Además, fue segundo entre los (31 navegantes) sub 19, división en la que sólo fue superado por el estadounidense Henry Marshall (10° en la general).