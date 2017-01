Un "mal presentimiento" salvó a bicampeona olímpica brasileña del atentado de Turquía

La central de la selección brasileña de voleibol Thaísa Menezes, se salvó por un "mal presentimiento" de ser una de las víctimas que dejó el atentado ocurrido en la noche de Año Nuevo en la discoteca Reina de Estambul, Turquía, que dejó a 39 fallecidos y cerca de 70 personas heridas.

"Después de cenar con la familia mi marido (el presentador de televisión Guilherme Pallesi) estábamos listos para ir a la fiesta. Él estaba súper ilusionado, pero hablando con sus padres a mí me dio un mal presentimiento, pues es una discoteca que está de moda, siempre llena de extranjeros, 'un escenario perfecto para terrorismo'. Le dije a mi marido que no quería ir. Él se enfadó un poco, pero entendió. Nos fuimos a casa y pasó lo que pasó", contó en entrevista a la web UOL Esportes la doble medallista olímpica en voleibol femenino.

Algo parecido le sucedió al jugador de baloncesto de Galatasaray, el estadounidense Austin Daye, quien también tenía entradas para asistir al local, pero que a última hora decidió cancelar su reservación.

Wow unbelievable had plans on getting dinner @ #Reina tonight but decided not to. Im shook up rt now! praying for all those in Istanbul 🙏🏽🇹🇷