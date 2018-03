Marcel descartó "riesgo" para la economía chilena por guerra comercial entre EEUU y China

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, descartó "riesgos" para la economía nacional a raíz del arancel de 25 por ciento aplicado por Estados Unidos a China en importaciones de bienes tecnológicos.

"Todo lo que ocurra en torno a medidas proteccionistas a terceros países no nos afecta a nosotros directamente, como a los países generadores de insumos. Por el momento, no veremos ningún riesgo en nuestra economía miestras esto no escale", dijo Marcel en medio de una exposición en la Universidad de Talca.

El experto resaltó la importancia de recordar "las ventajas de una economía mundial integrada, de la que nos hemos podido beneficiar".

"Es importante que estén presentes en las discusiones entre los países y aprovechar todos los foros donde participemos para promover el libre comercio", indicó.

Mirada a Perú

Finalizada la exposicicón en la Facultad de Empresas y Negocios de la universidad talquina, el presidente del Banco Central también evaluó los riesgos de las inversiones entre Chile y Perú tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y el litigio internacional entre ambos países.

"De acuerdo a lo que hemos proyectado, no hay mayores preocupaciones en esas inversiones. En el caso de Perú, debemos estar conscientes de que, en general, la economía peruana no es muy sensible a los fenómenos políticos del país, por lo que hay que saber distinguir entre el plano político y económico de Perú", concluyó.