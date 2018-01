Banco Mundial lamentó declaraciones de economista jefe y revisará metodología para Chile

El Banco Mundial envió una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, donde anunciaron que una "entidad independiente" al organismo revisará la metodología de los ranking del informe "Doing Business" luego que el economista jefe Paul Romer reconociera alteración de los datos de la economía chilena.

En la misiva, el organismo dijo que era "desafortunadamente" que Romer en una entrevista con The Wall Street Journal "haya cuestionado los rankings Doing Businness, en especial para Chile".

En el reportaje, el economista jefe del Banco Mundial dijo que se aplicaron "repetidos cambios de metodología" que perjudicaron a nuestro país de manera "injusta y engañosa" durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet bajo aparentes "motivaciones políticas".

"La opinión del señor Romer no es compartida por la gerencia del Banco Mundial, que tiene plena confianza en la integridad del trabajo de investigación del Banco en general, y de la metodología y los rankings del informe Doing Business", señalaron desde el organismo en la carta.

Sin embargo, anunciaron que una "entidad independiente" va a evaluar "de manera objetiva si la metodología del Doing Business se aplicó adecuadamente en el cálculo del ranking de Chile", respecto a lo cual mantendrán informado al ministro Eyzaguirre.

Ratifican modificación de cambios a metodología

"Entendemos que sus declaraciones (de Romer) son preocupantes para Chile y vamos a hacer todo para asegurar a nuestros clientes y socios que confían la calidad e importancia de nuestra investigación", señalaron.

Al igual que Romer durante la pasada jornada, el Banco Mundial ratificó que se realizaron modificaciones a la metodología del informe Doing Business luego de una revisión de un Panel Independiente de Expertos en 2012 e indicaron que estas modificaciones abarcaron la totalidad de los 11 indicadores del Doing Business.

"La expansión y cambios de la metodología del Doing Business han afectado la clasificación de todas las economías incluidas en el informe", aseveraron.

La carta del Banco Mundial agrega que si la metodología del ranking de competitividad hubiese permanecido sin cambios, Chile habría evolucionado en una tendencia similar que bajo la nueva metodología.

Incluso, deslizaron una crítica contra Romer sosteniendo que el economista jefe no ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el proceso del ranking, porque él llegó después del cambio de metodología.

"Estas consultas tuvieron lugar mucho antes de 2016, por lo que el señor Romer no ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el riguroso proceso que se realizó en la revisión metodológica del informe", aseguraron..

Diputado DC pide "investigación a fondo"

Una vez conocida esta misiva, el diputado DC Fuad Chahín dijo que "no me gusta cuando las instituciones ante una denuncia -no de cualquier persona, sino que del economista jefe de esa institución- antes de investigar, antes de poder determinar la efectividad de lo que haga el Banco Mundial, saque una conclusión".

"Vamos a pedir, y creo que eso es lo que exigió el Gobierno de Chile y esperamos que la Cámara de Diputados respalde la decisión del Gobierno, para eso estamos pidiendo una sesión especial de la Cámara de Diputados, es que el Banco Mundial haga una investigación a fondo respecto de la elaboración de este ranking, del cambio metodológico y de la eventual influencia política en el mismo", aseveró.