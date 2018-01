El Banco Mundial perjudicó los números de Chile durante el Gobierno de Bachelet

El Banco Mundial reconoció haber "influenciado injustamente" sus propios ranking de competitividad entre países y haber perjudicado los números de Chile durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet bajo aparentes "motivaciones políticas".

En un reportaje publicado este sábado por The Wall Street Journal, el economista jefe del organismo, Paul Romer, anunció que se recalcularán y corregirán los ranking del informe "Doing Business" de los últimos cuatro años, puesto que en el periodo se aplicaron "repetidos cambios de metodología" de manera "injusta y engañosa".

"Estas revisiones podrían ser particularmente relevantes para Chile, cuya posición en el ranking ha sido especialmente volátil en años recientes, y potencialmente ha estado contaminada por motivaciones políticas del personal del propio Banco Mundial", dijo Romer.

"Quiero disculparme personalmente con Chile y con cualquier otro país respecto al cual transmitimos impresiones equivocadas", continúa el economista.

El diario estadounidense resalta que el "Doing Business" es "una de las iniciativas más visibles del Banco Mundial", pues rankea a los diferentes países en el aspecto de la "competitividad en el ambiente de negocios", y los propios países "compiten entre sí para mejorar sus posiciones", que luego tienen una amplia resonancia en los medios de comunicación internacionales.

"Quiero disculparme personalmente con Chile", dijo el el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer. (Foto: WSJ)

WSJ agrega que el ex director del grupo responsable del reporte en cuestión es Augusto López-Claros, un ex profesor de la Universidad de Chile ligado actualmente a la Universidad de Georgetown, quien "no respondió a los requerimientos por comentarios" en torno a esta información.

"Las condiciones empresariales no empeoraron con Bachelet"

The Wall Street Journal explicita luego que "el foco de las correcciones del Banco Mundial serán los cambios que tuvieron como efecto penalizar bruscamente el ranking de Chile bajo el periodo de la Presidenta saliente, Michelle Bachelet".

La posición de Chile ha fluctuado entre los puestos 25 y 57 desde el año 2006, pero en los dos periodos de Bachelet "se deterioró consistentemente", en tanto que "se elevó consistentemente bajo (la administración) Piñera"; aspecto en el cual Romer reconoció no poder garantizar "la integridad" del proceso de cambios metodológicos.

En específico, se indica que desde 2014 "los nuevos componentes (metodológicos) tuvieron por efecto rebajar el ranking de Chile".

Por ejemplo, en el reporte publicado en 2015, Chile aparece ranqueado 33° por haber facilitado el pago de impuestos, y "en el reporte publicado en 2016 el Banco Mundial agregó una nueva métrica" que llevó a Chile a mostrar un resultado "extraordinariamente pobre" y caer hasta la posición 120.

"Según un análisis preliminar de Romer, durante los últimos cuatro años la caída de Chile estuvo motivada casi completamente por la adición de nuevas métricas al índice" y no por factores internos. El funcionario del Banco Mundial explica que estos cambios a la metodología usada "tienen la apariencia de haber estado motivados políticamente".

En lo objetivo, "basados en las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones empresariales de Chile no empeoraron durante la administración Bachelet", sentenció Romer.

El Wall Street Journal apuntó a la figura del economista chileno Augusto López-Claros. (Foto: augustolopez-claros.net)

¿Quién es Augusto López-Claros?

Augusto López-Claros, de nacionalidad chilena, es director de Indicadores Globales y Análisis del Banco Mundial, el departamento responsable del informe "Doing Business" y otros estudios internacionales de evaluación comparativa.

De acuerdo a la biografía de su página web, anteriormente fue economista jefe y director del Programa de Competitividad Global en el Foro Económico Mundial (FMI) en Ginebra (desde el año 2003), donde también fue editor del Global Competitiveness Report (Reporte de Competitivad Global), la publicación principal del fórum, así como otros estudios económicos regionales.

Como precisa la plataforma Thinking Heads, antes de unirse al Foro, López-Claro trabajó durante varios años en el sector financiero, ejerciendo durante cinco años como director ejecutivo y economista internacional superior en Londres en la firma Lehman Brothers International, cuya quiebra en 2008 incendió los mercados y aceleró la crisis mundial.

De acuerdo a su página web, López-Claros se desempeñó como profesor de Economía en la Universidad de Chile y recibió un diploma en Estadística Matemática de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y un Doctorado en Economía de la Universidad de Duke, Estados Unidos

"Gravísimo"

La noticia surgida desde Estados Unidos ha provocado varias reacciones de actores públicos en nuestro país, quienes han coincidido en la "gravedad" de la situación.

Hoy economista del Banco Mundial tuvo que pedir perdón. Chile debe revisar todos los

mecanismos de colaboración con ese banco. Se trata de ti. Indígnate. — Marco Enríquez-O (@marcoporchile) 13 de enero de 2018

Lo del Banco Mundial y sus informes sobre Chile me parece de una gravedad incalculable. — Roberto Saa (@roberto_saa) 13 de enero de 2018

Simplemente significa que se manipuló el índice de Doing Business por intereses políticos y que el Premio Novel de Economía Paul Roemer pidió perdón a Chile. Para el Banco Mundial esto es gravísimo. — Eduardo Bitran (@EduardoBitran) 13 de enero de 2018

Por favor lean este artículo. @BancoMundial alteró el ranking de competividad de Chile durante el Gobierno de la Presidenta @mbachelet por motivaciones políticas. Gravísimo, pues es un daño que se le hizo a nuestro país en su conjunto. https://t.co/lVL5FXNAT5 — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) 13 de enero de 2018

El Banco Mundial admite haber manipulado el ránking de competitividad, beneficiando a Piñera y perjudicando a Bachelet, injustamente. https://t.co/C1wNxtR0gq — Pablo Simonetti (@pablosimonetti) 13 de enero de 2018