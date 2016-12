Diputados UDI citaron a fiscal nacional económico por colusión de los pañales

Los diputados UDI Joaquín Lavín y Enrique van Rysselberghe, integrantes de la comisión de Economía de la Cámara Baja, citaron al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, a la instancia parlamentaria, a raíz de la colusión en el mercado de los pañales conocida este martes.

Los parlamentarios explicaron que es importante escuchar al fiscal nacional económico para saber qué pasó en este caso y los pasos a seguir para evitar este tipo de situaciones en el futuro.

Al respecto, el diputado Lavín aseguró que "creemos que la situación que se conoció y que dice relación con un supuesto nuevo caso de colusión entre dos empresas que son parte del mercado de los pañales en nuestro país, daña duramente la fe pública y la confianza que debe existir entre la gente y el mundo empresarial".

"Ya hemos conocido otras situaciones similares donde finalmente los consumidores son los más afectados por este tipo de prácticas que terminan dañando todo el mercado y perjudicando a todo un sistema", añadió, por su parte, el diputado Van Rysselberghe.

"Vamos a solicitar en la sesión de la comisión de Economía, que se cite al fiscal nacional económico para que explique lo que sucedió con este caso, nos señale los alcances de esta situación, y lo principal es saber qué medidas se están tomando a futuro para evitar nuevos casos de colusión en temas sensibles que afecten a la gente", remarcó Van Rysselberghe.

Críticas transversales

El diputado Fuad Chahín (DC) también se sumó a las críticas, aseverando que "lo único irresponsable acá es haber recibido antecedentes de una colusión tan grave como la de los pañales el año 2015 y haberlo guardado en un cajón. El señor fiscal nacional económico no puede mantenerse en el cargo".

"Es urgente que el fiscal nacional económico le de una explicación al país", dijo el senador Hernán Larraín (UDI).

El presidente de la Sofofa, Hermann Von Muhlenbrock, confirmó que el gremio no castigará a CMPC, ya que este caso "no es algo nuevo, sino que esto corresponde exactamente al mismo proceso anterior, pero ahí hay un tema que fue la Fiscalía la que solamente avanzó en el tema confort y no en el tema de pañales".

"Por lo tanto, no hay nada nuevo y la compañía, con las explicaciones que dio hoy día está completamente satisfecha, porque lo que está pasando es algo que ya se sabía desde 2014", agregó.