Fiscalía Nacional Económica pide multa para firmas brasileñas que se fusionaron sin permiso

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó este lunes una multa de 3,8 millones de dólares para cada una de las empresas productoras y comercializadoras brasileñas de carne Minerva S.A y JBS S.A, por no "esperar la autorización" del organismo para fusionarse.

El organismo presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en el que especificó que el 14 de julio de 2017 recibió el aviso de las compañías, pero que sin esperar un pronunciamiento, estas llevaron a cabo la transacción dos semanas después.

Minerva S.A adquirió el 100 por ciento de las acciones de sociedades filiales de JBS S.A, con lo que se incumplió un artículo referido a que "una vez sometida una operación de concentración al procedimiento de notificación ante la FNE, las partes tienen el deber de no llevarla a efecto en tanto no exista autorización previa de la Fiscalía".

El fiscal Felipe Irarrázabal declaró en un comunicado que esta conducta "seria y grave" conlleva sanciones "que se van a perseguir", porque "las empresas no pueden materializar operaciones que hayan sido notificadas, antes de que la FNE pueda revisarlas y determinar si la aprueba, con o sin condiciones, o si derechamente la rechaza".

"El nuevo sistema de análisis de operaciones de concentración vigente a partir de junio de 2017 está descrito en la ley y no ceñirse a él implica cometer una infracción", precisó Irarrázabal.

"La mayoría de las sanciones por 'gun jumping' a nivel internacional tienden a ser elevadas, porque consideran un factor disuasivo relevante", añadió.