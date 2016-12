FNE cerró investigación por colusión de los pañales: Delitos prescribieron

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) cerró este viernes la investigación por la colusión en el mercado de los pañales debido a la prescripción de los delitos.

A través de un comunicado, la FNE indicó que la indagatoria, iniciada de oficio en noviembre de 2015, se cerró concluyendo que "no se desprenden de la misma elementos que permitan entablar una acción ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)".

Se concluyó que "los ejecutivos de Kimberly Clark y CMPC -ya involucrada en la colusión del papel tissue- sostuvieron reuniones y contactos telefónicos esporádicos entre los años 2002 y 2009, cuyo objetivo habría sido alterar las condiciones de competencia del mercado de los pañales, por la vía de propiciar alzas de precios y, principalmente, de coordinar posicionamientos de precios entre sus productos".

"La información recabada en las pesquisas dio cuenta de que estos hechos y sus eventuales efectos no se prolongaron más allá del año 2009, de manera tal que a la fecha de recepción de la misma por parte de la Fiscalía ya se encontraban prescritos y era improcedente, en apreciación de la Fiscalía, ejercer acciones legales", añade el texto.

La FNE precisó que para ellos el cierre de esta investigación implica el fin de la arista de pañales a la luz de la libre competencia, "sin perjuicio de eventuales acciones ante el TDLC por parte de particulares".

Además, aclaró que "en el caso de la colusión de los fabricantes de papel tissue, la institución continúa trabajando, con miras a lograr una condena ejemplificadora".

"La colusión es la conducta más dañina"

En el mismo texto, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, sostuvo que "la colusión es la conducta más dañina contra la libre competencia y seguiremos luchando contra ella con la seriedad y argumentos técnicos que nos caracterizan, ejerciendo diligentemente las atribuciones que nos otorga la ley".

"En estos años hemos sido exitosos en nuestra política de persecución de carteles, y ese éxito se debe en gran parte a nuestro programa de delación compensada, que respeta la confidencialidad de la información entregada", agregó.

Conadecus advierte: "Yo podría demandar igual"

A su vez, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuario (Conadecus), Hernán Calderón, expresó su indignación ante la decisión del FNE y anunció que persistirán en que este caso no quede impune.

"La prescripción no la puede dar la Fiscalía por oficio. Perdóneme, la tiene que declarar un tribunal. Yo podría demandar igual y el Tribunal declarará y le alegaremos la prescripción", declaró.

Sostuvo que "la prescripción no actúa automáticamente, la prescripción se solicita para que el Tribunal la declare y, por lo tanto, mientras no se solicite, no está prescrito. Esa es la verdad".

"Que el fiscal está diciendo de que no habría más colusión después del 2009 y por eso él no tomó ninguna acción, eso creo que está equivocado absolutamente", manifestó.

Fiscal Gajardo: "El tiempo pasa y la verdad huye"

Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo reiteró que la nueva ley exige que la Fiscalía Nacional Económica realice una denuncia antes de que el Ministerio Público investigue algún caso de este tipo.

"Para iniciar investigación penal x colusión se requiere denuncia de FNE terminado proceso administrativo", dijo en su cuenta de Twitter.

Sostuvo que "el tiempo pasa y la verdad huye".

La reacción de CMPC

La CMPC emitió un comunicado en el que reiteró que en marzo de 2015 proporcionó a la FNE "la totalidad de los antecedentes que pudiesen ser contrarios a la normativa de libre competencia detectados en la investigación interna efectuada por la Compañía".

Destacó además que "de acuerdo al informe de archivo del caso, emitido por el Jefe de la Unidad AntiCarteles de la FNE y publicado por este organismo, 'no existen antecedentes suficientes para entablar un eventual requerimiento ante el TDLC o que justifiquen continuar con la investigación'".

"CMPC reitera que ha prestado en todo momento la colaboración solicitada por la FNE, así como todos los antecedentes solicitados, al mismo tiempo que ha implementado una serie de medidas internas para evitar que situaciones como las detectadas en la investigación interna vuelvan a ocurrir, entre las que se cuentan: cambios en cantidad y composición del Directorio, modificación del gobierno corporativo, reforzamiento y renovación de la plana ejecutiva, generación de nuevos controles, contratación de asesorías especializadas y capacitación a los colaboradores de la empresa", concluye el comunicado de la compañía.