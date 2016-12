Gobierno pidió al Sernac que oficie a CMPC por la colusión de los pañales

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció hoy las medidas que tomará el Gobierno para intentar que haya compensaciones para los afectados por la colusión de los pañales.

Céspedes informó haber pedido al Servicio Nacional del Consumidor que oficie a la empresa CMPC a fin de que "explique los alcances de la declaración donde manifestaron estar disponibles a compensar a los afectados en este nuevo caso".

El ministro espera que, tras esto, se pueda "avanzar en la conformación de una mesa técnica que permita compensar a los consumidores que se han visto afectados por este caso de colusión en el mercado de los pañales".

A la vez, se busca "acelerar la tramitación" del proyecto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor.

"Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Constitución del Senado (Pedro Araya) de forma tal de reunirnos el primer martes de regreso de la semana distrital para establecer un calendario de votación del proyecto", dijo Céspedes, según consignó La Segunda.

Asimismo, el ministro anunció que hará una petición formal para acelerar los resultados de la mesa establecida tras la colusión del papel tissue- formada por CMPC, Sernac y organizaciones de consumidores- para que los beneficios lleguen a los consumidores lo antes posible.

Conadecus escéptica

La Corporacion Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) no cree en la efectividad de la mediación colectiva en estos casos: "No tiene un respaldo jurídico, es voluntaria y puede ser usada perfectamente por las empresas para dilatar el pago", dijo al vespertino Hernán Calderón, presidente de la agrupación.

"Las mediaciones colectivas no existen en el ordenamiento de protección al consumidor. Son voluntarios y son una medida que puede aceptarla o rechazarla la empresa, eso es lo que hay. Lo único que hoy tienen los consumidores para obligar a las empresas a estar presentes en una acción judicial es la demanda colectiva y ahí existe el procedimiento de conciliación", añadió el dirigente.

En tanto, el ex canciller Alfredo Moreno, la principal carta para liderar la CPC, afirmó que "la libre competencia es esencial para el desarrollo de las empresas, no hay manera de tener sostenibilidad de largo plazo si las empresas no lo hacen en una competencia libre, abierta, con posibilidades de que todos puedan entrar, en que los precios sean justos".

"La colusión es algo que atenta contra las bases mismas de cómo funciona la libre empresa. Uno no puede otra posición respecto de esta materia", agregó el ex secretario de Estado.