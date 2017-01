Sernac iniciará mediación colectiva por colusión de los pañales

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que iniciará una mediación colectiva junto a CMPC Tissue y las organizaciones de consumidores Odecu y Conadecus por la colusión de los pañales.

A través de un comunicado de prensa, el organismo informó que tras un oficio enviado el pasado 23 de diciembre, "la empresa CMPC Tissue S.A. respondió dentro del plazo a la solicitud de información que hizo el Sernac, es decir, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la petición".

De acuerdo al Sernac, "en su respuesta la empresa reiteró su disposición a compensar a los consumidores, solicitando que la forma de determinación y eventuales características de esa compensación, se realizara a través de una instancia extrajudicial voluntaria (mediación colectiva) dirigida por el Sernac y con la participación de las asociaciones de consumidores".

Finalmente, el ente gubernamental comunicó que "esta mediación se desarrollará una vez que existan resultados de la mesa actualmente vigente, correspondiente al tema del papel tissue, que, tal como hemos señalado en otras oportunidades, esperamos finalice lo antes posible".

Desde Conadecus coincidieron con la postura del Sernac de esperar las conclusiones de la mesa vigente por el papel tissue antes de iniciar una nueva para tratar el tema de los pañales.

"Hemos manifestado, y en eso hemos concordado con el Sernac, en que no se puede iniciar una nueva mesa de mediación mientras la actual no tenga los resultados finales. Mientras no tengamos los resultados finales Conadecus no va a participar en ninguna mes", dijo el presidente de Conadecus, Hernán Calderón.

Mientras se espera el término de la mesa por el papel higiénico para el inicio de la mediación por los pañeles, Conadecus anunció que llevarán el caso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y que evalúan una demanda colectiva para compensar a los consumidores.