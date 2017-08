Actividad económica se expandió 1,4 por ciento en junio

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a junio de 2017 aumentó 1,4 por ciento en comparación con igual mes del año anterior, informó este lunes el Banco Central.

La serie desestacionalizada aumentó 0,5 por ciento respecto del mes precedente y creció 1,4 por ciento en doce meses.

El Imacec minero cayó 0,9 por ciento, mientras que el Imacec no minero aumentó 1,6 por ciento.

Este último, según el Banco Central, se vio incidido por el incremento de las actividades de servicios y del comercio, cuyo efecto fue parcialmente compensado por la caída de la construcción y la industria manufacturera.

En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el Imacec minero cayó 0,9 por ciento y el Imacec no minero creció 0,6 por ciento.

Cabe recordar que el mes registró igual número de días hábiles que junio de 2016.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex Presidente y abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, criticó que este resultado "marca un estancamiento de la economía".

"El 1,4 es en términos brutos. En términos per cápita, que es lo que realmente importa, prácticamente significa cero. Por lo tanto, hace mucho tiempo que la economía chilena dejó de crecer en términos per cápita y ese estancamiento produce un daño muy grande", aseveró.

Incluso, sostuvo que "lo que más daño le está haciendo a los pensionados del futuro es lo que está pasando con nuestra economía hoy. Una economía que no crece, que no crea trabajos, que no mejora los trabajos, está comprometiendo, está perjudicando las pensiones de los futuros jubilados de nuesto país".