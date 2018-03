Crecimiento alcanzó un 1,5 por ciento en 2017

El crecimiento económico alcanzó un 1,5 por ciento en 2017, cifra levemente menor a la esperada e incidida negativamente por los servicios empresariales, la construcción y la minería.

Según el Informe de Cuentas Nacionales publicado este lunes por el Banco Central, mientras en el primer semestre del año pasado se sufrió una fuerte caída, en el último trimestre la economía se recuperló llegando a un 3,3 por ciento.

En tanto, en los últimos cuatro años de Gobierno de la Nueva Mayoría el crecimiento alcanzó un 1,7 por ciento, el más bajo desde el retorno a la democracia.

A partir de este dato, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reiteró que la expansión económica no depende exclusivamente del ciclo económico internacional.

"No hemos tenido crisis, no hemos tenido recesión, pero sí hemos tenido un frenazo de crecimiento mayúsculo. Confirma lo que hemos estado planteando: el crecimiento no está garantizado", aseguró Larraín.

No obstante, el titular de Hacienda siente un "optimismo moderado", pues mantiene su proyección de crecimiento para este año en un 3,5 por ciento.

El economista y académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos dijo que si bien el precio del cobre afectó a la expansión, también hubo problemas en la gestión interna.

"Las reformas y sobre todo la actitud, al menos en los inicios, del discurso "retroexcavador" produjo aún más incertidumbre", explicó.