Larraín contra el Gobierno anterior: No expliquen bajo crecimiento con lo que pasa en el mundo

En un discurso enfocado en recuperar el crecimiento y la inversión, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reiteró este jueves las críticas del Gobierno a la administración anterior por las cifras de déficit y exigió que los números no sean explicados "en base solo a lo que está pasando en el mundo".

Este mismo jueves, el ex jefe de las arcas fiscales Nicolás Eyzaguirre calificó como un "despropósito" las palabras de José Ramon Valente, titular de Economía, quien había criticado en Cooperativa al Gobierno de Michelle Bachelet, indicando que "les mintió a los chilenos" al ocultar "un déficit adicional" del 2,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Eyzaguirre recibió una contrarrespuesta durante el foro empresarial "Cómo se viene el 2018", que reunió ante Icare a tres de los ministros más cercanos al Presidente Sebastián Piñera, quienes delinearon en CasaPiedra las prioridades de la administración que asumió el pasado domingo.

Los titulares de Interior, Andrés Chadwick; de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; y de Hacienda, Felipe Larraín, expusieron ante el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas.

"Por favor, no me expliquen el desempeño de la economía chilena en base solo a lo que está pasando en el mundo. ¿Influye el mundo? Sí, por supuesto que influye, pero el grueso del partido del crecimiento y del desarrollo nos lo jugamos adentro", arremetió el ministro Larraín en su alocución este jueves.

El secretario de Estado aseguró que, "en el extremo de que si Chile fuera dependiente estrictamente del ciclo económico mundial, si el ciclo es bueno acá, entonces yo no sé para que estaríamos las autoridades económicas. Si no hay nada que hacer y esto depende de lo de afuera, ¿por qué no nos ponemos en piloto automático? Creo que no es así", planteó.

Polémico ex controlador de D&S valoró postura del Gobierno

A la cita de Icare también llegó el polémico empresario Nicolás Ibáñez, ex controlador de D&S (hoy Walmart Chile), la persona natural con mayores donaciones para las pasadas elecciones presidenciales y parlmantarias, quien destacó el mensaje del nuevo Gobierno de Piñera.

"Muy claro el ministro Chadwick y muy claro también don Alfredo Moreno en sus planteamientos, que están centrados en el sentido común y en los sentires de la gran mayoría de los chilenos", valoró.

El empresario dijo que se está "apuntando a aprovechar todo lo que se ha logrado en los últimos 40 años en el país y construir sobre lo ya logrado, en lugar de políticas que han sido bastante destructivas, como las que se han tratado de impulsar en los últimos años con el Gobierno anterior, la llamada retroexcavadora".

Sofofa: "Hay nuevos vientos"

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, aseguró que "hay nuevos vientos" en la economía y en la política.

"Hay nuevos vientos que se relacionan con factores externos, se relacionan también con una expectativa de que este Gobierno va a hacer una gestión pro crecimiento, pro inversión y que va a hacer una gestión eficiente de los recursos fiscales", expresó el líder del gremio de los industriales.

Larraín Matte reiteró que "estos nuevos vientos no son suficientes. Los vientos se pueden diluir, son vientos que son cíclicos, que van y vienen, de repente aparecen, de repente se van y el real desafío que tiene el país es traducir estos nuevos vientos en un motor que suba el umbral del crecimiento potencial", concluyó.

A horas del cambio de mando presidencial, el dirigente había calificado como "pobre" el desempeño económico durante el Gobierno de Bachelet, reiterando sus criticas a los resultados de la reforma tributaria.