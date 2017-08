Fuertes turbulencias en vuelo de American Airlines dejaron 10 personas lesionadas

Diez personas fueron hospitalizadas en EE.UU. como resultado de las fuertes turbulencias que sufrió un avión de American Airlines que viajaba de Atenas, Grecia, a Filadelfia, informó la aerolínea.

"Tres pasajeros y siete miembros de la tripulación fueron transportados a un hospital local para ser evaluados y más tarde fueron dados de alta", indicó la compañía en un comunicado.

El vuelo 759, un Airbus A333 con 287 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, experimentó "intensas turbulencias" antes de aterrizar "de forma segura" en la ciudad estadounidense el sábado por la tarde, agregó American Airlines.

"Nos habían dado las bebidas. Los asistentes de vuelo estaban en las últimas dos filas cuando dijeron 'abróchense los cinturones'. Y pidieron al pasaje que fuera sus asientos, pero no tuvieron ni tiempo", dijo Ian Smith a la televisión local WPVI. Después, el avión "empezó a temblar y entonces experimentó una gran caída. Bebés llorando, gente en frente nuestra golpeando el techo", agregó.

La periodista Jessica Huseman afirmó en su cuenta de la red social Twitter que "el avión dio tumbos en el aire" sin aviso, una vivencia que calificó de "francamente espantosa".

Tan abrupta fue la sacudida, que los vasos de café salieron despedidos e impactaron con tanta fuerza en el techo, que el líquido penetró los compartimentos que protegen las luces de cabina, según se puede apreciar en las fotos publicadas por Huseman.

